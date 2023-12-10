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Украинские снаряды начали взрываться вокруг оккупанта, который снимал на видео свою разбитую позицию

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  • 10.12.2023, 16:25
  • 3,016
Украинские снаряды начали взрываться вокруг оккупанта, который снимал на видео свою разбитую позицию

Россиянин бросился прятаться под землю.

В Сети появилось видео, на котором российские военные в окопе под Авдеевкой жалуются на большие потери. Из их группы в 75 человек осталось всего 14.

Видео записал один из российских солдат на камеру мобильного телефона. По его словам, все вокруг усеяно телами погибших и раненых российских военных. Оккупанты жалуются, что артиллерия ВСУ громит их позиции, ровняя все вокруг с землей.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

«Нас зашло 75 человек, а сейчас нас здесь 14. Остальные все 200 и 300, мертвые везде валяются! Нас просто уничтожали!» - заявляет российский солдат.

Оккупант также признается, что выжившие намерены в ближайшее время отступать самостоятельно.

В момент записи видео ВСУ открывают по россиянам огонь, заметив активность на их позициях. Снаряды начинают взрываться вокруг, после чего оккупант прячется под землю.

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