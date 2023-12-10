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Россию охватила паника в связи с нехваткой куриных яиц

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  • 10.12.2023, 20:34
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Россию охватила паника в связи с нехваткой куриных яиц

Полки магазинов опустели, а цены резко подскочили вверх.

В России дефицит на куриные яйца переходит в режим паники, о чем и свидетельствуют пустые полки и резко взлетевшие цены. Товар начал пропадать даже в регионах РФ с полным самообеспечением яйцами и в крупных российских гипермаркетах. Об этом сообщает российский Telegram-канал «Время госзакупок».

Аналитики отмечают, что пропажа яиц напоминает «гречневый» кризис в России 2014 и 2020 годов, когда население на новостной повестке сметало крупы с прилавков и образовалась спекулятивная цена. По словам экспертов, уровень инфляции в российском агропромышленном комплексе — около 40%. Цены стремительно улетают вверх.

«А что же с яйцами? Если посмотреть на регионы с полным самообеспечением: Свердловская и Челябинская области, то там уже справедливая цена 119-148 рублей. Но страна в целом не имеет полной самообеспеченности, и рынок столкнулся с рядом вызовов: конец летних отпусков; прекращение поставок из Беларуси; резкий рост себестоимости (падение рубля и удорожание ГСМ)», - отмечено в сообщении.

Российский экономический аналитик Анатолий Несмиян пишет, что на продуктовой панике среди россиян российские предприниматели хорошо заработают.

«И снова о яйцах. Ситуация переходит в режим паники. Яйца резко дорожают или начинают пропадать даже в регионах, которые вполне благополучны в плане самообеспечения этим товаром. Это классическая потребительская паника, которая ничем не обоснована, кроме страхов. Которыми, конечно, можно манипулировать в конкретных интересах. Паника помогает производителям яиц перейти к спекулятивному сценарию с интересом заработать сверхприбыль на возникших панических настроениях», - пишет он.

Ранее сообщалось о дефиците куриных яиц в Ульяновске. По информации местных СМИ, полки с привычными продуктами опустели.

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