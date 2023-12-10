«В России скоро будет новый таинственный правитель» 5 10.12.2023, 22:16

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Вольф Мессинг

Советский провидец спрогнозировал смену власти в Кремле.

Известный предсказатель и менталист Вольф Мессинг еще в середине ХХ века предполагал появление в России в 2022-2025 годах нового правителя. По прогнозам предсказателя Украина и Россия смогут помириться.

Об этом говорится в его пророчествах на 2024 год, пишет «Апостроф».

По убеждению Мессинга, период с 2022 по 2025 годы будет непростым временем для России – она столкнется с кризисом и вступит в международное соперничество. Основными противниками РФ станут США и Китай. Однако Мессинг предсказывал, что после завершения кризиса и политического примирения Россию ждет развитие.

Предсказатель не раз указывал на появление в РФ нового правителя. По словам Мессинга, его имя долго будет оставаться в тайне, а станет известным всем лишь в момент назначения на высочайший пост.

В то же время, по прогнозу Мессинга, Россия и Украина смогут примириться.

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