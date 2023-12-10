закрыть
10 декабря 2023, воскресенье, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В России скоро будет новый таинственный правитель»

5
  • 10.12.2023, 22:16
  • 1,830
«В России скоро будет новый таинственный правитель»
Вольф Мессинг

Советский провидец спрогнозировал смену власти в Кремле.

Известный предсказатель и менталист Вольф Мессинг еще в середине ХХ века предполагал появление в России в 2022-2025 годах нового правителя. По прогнозам предсказателя Украина и Россия смогут помириться.

Об этом говорится в его пророчествах на 2024 год, пишет «Апостроф».

По убеждению Мессинга, период с 2022 по 2025 годы будет непростым временем для России – она столкнется с кризисом и вступит в международное соперничество. Основными противниками РФ станут США и Китай. Однако Мессинг предсказывал, что после завершения кризиса и политического примирения Россию ждет развитие.

Предсказатель не раз указывал на появление в РФ нового правителя. По словам Мессинга, его имя долго будет оставаться в тайне, а станет известным всем лишь в момент назначения на высочайший пост.

В то же время, по прогнозу Мессинга, Россия и Украина смогут примириться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд