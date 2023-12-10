В Африке продолжают издеваться над Лукашенко
- 10.12.2023, 23:04
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Белорусский диктатор прибыл в Кению.
Сегодня вечером Лукашенко прилетел в Кению из Экваториальной Гвинеи.
Президент Кении Уильямом Руто, видимо, был занят более важными делами, поэтому у трапа белорусского диктатора встретил министр сельского хозяйства восточноафриканской страны Митика Линтури.
В начале декабря Лукашенко встречался с Руто на полях климатического саммита в Дубае.
Александр Лукашенко проводит двустороннюю встречу с президентом Кении Уильямом Руто, сообщает приближенный к диктатору телеграм-канал «Пул первого».
«Вы должны знать, если мы договоримся, мы пройдем быстро этот пусть. Ваша страна важное стратегическое положение занимает в Африке. Мы с вами приняли решение о том, что интенсифицируем наши отношения. Значит группы специалистов с нашей стороны и с вашей стороны – должны обменяться визитами, близко познакомиться со странами и начертать этот план действий», – заявил он.
Лукашенко воспользовался моментом, чтобы вновь пригласить Руто в Беларусь.
«Хочу пригласить вас в Беларусь в удобное для вас время. Я буду рад встретить вас в любое время. Думаю, в первом полугодии будущего года вы найдете такое время, чтобы приехать в Минск», – сказал он.
Как писал сайт Charter97.org, ранее подобное приглашение вызвало смех у президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.