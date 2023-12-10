ВСУ закрепляются на новых рубежах 10.12.2023, 23:17

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Есть успех на Запорожском направлении.

В районе Работиного в Запорожской области продолжаются интенсивные бои. Российские войска занимают выгодные стратегические позиции на высотах и используют их для атаки на украинские силы. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, украинские военные успешно противостоят россиянам в контрбатарейной борьбе. Он отметил, что во время контратак Силы обороны Украины освобождают новые позиции, однако это не большие расстояния - речь идет не о километрах, а о сотнях метров.

Боевые действия осложняются непригодными погодными условиями, что влияет на эффективность артиллерии и беспилотников. Это касается как ВСУ, так и противника, поскольку фронт переходит в «зимний режим».

«В основном наши войска работают, используя артиллерию. Россияне пытаются контратаковать наземными силами и авиацией. Продолжаются переменные, позиционные бои. Вероятно, в таких боях мы и будем находиться»,– рассказал Роман Свитан.

Эксперт также отметил, что оккупанты активно передвигаются по левому берегу Днепра, и когда речь идет о перемещении войск, это касается именно этого направления. Российские силы ожидают «большого праздника», запланированного на 14 декабря, когда Владимир Путин проведет «прямую линию с народом». Во время этого информационного мероприятия оккупанты, вероятно, будут пытаться восстановить свои позиции на левом берегу.

«Они усиливают давление с помощью авиации, техники, туда перебросили несколько российских бригад. Россияне будут пытаться давить в районе Крынок и южнее. Но для этого продвижения мы имеем серьезное противодействие»,– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он резюмировал, что с помощью дальнобойной артиллерии, украинские военные могут обеспечивать прикрытие для наших групп, что приводит к значительным потерям среди российских сил. Каждый их шаг тщательно фиксируется.

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