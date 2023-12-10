закрыть
11 декабря 2023, понедельник, 0:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ закрепляются на новых рубежах

  • 10.12.2023, 23:17
  • 1,626
ВСУ закрепляются на новых рубежах

Есть успех на Запорожском направлении.

В районе Работиного в Запорожской области продолжаются интенсивные бои. Российские войска занимают выгодные стратегические позиции на высотах и используют их для атаки на украинские силы. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, украинские военные успешно противостоят россиянам в контрбатарейной борьбе. Он отметил, что во время контратак Силы обороны Украины освобождают новые позиции, однако это не большие расстояния - речь идет не о километрах, а о сотнях метров.

Боевые действия осложняются непригодными погодными условиями, что влияет на эффективность артиллерии и беспилотников. Это касается как ВСУ, так и противника, поскольку фронт переходит в «зимний режим».

«В основном наши войска работают, используя артиллерию. Россияне пытаются контратаковать наземными силами и авиацией. Продолжаются переменные, позиционные бои. Вероятно, в таких боях мы и будем находиться»,– рассказал Роман Свитан.

Эксперт также отметил, что оккупанты активно передвигаются по левому берегу Днепра, и когда речь идет о перемещении войск, это касается именно этого направления. Российские силы ожидают «большого праздника», запланированного на 14 декабря, когда Владимир Путин проведет «прямую линию с народом». Во время этого информационного мероприятия оккупанты, вероятно, будут пытаться восстановить свои позиции на левом берегу.

«Они усиливают давление с помощью авиации, техники, туда перебросили несколько российских бригад. Россияне будут пытаться давить в районе Крынок и южнее. Но для этого продвижения мы имеем серьезное противодействие»,– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он резюмировал, что с помощью дальнобойной артиллерии, украинские военные могут обеспечивать прикрытие для наших групп, что приводит к значительным потерям среди российских сил. Каждый их шаг тщательно фиксируется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд