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Израильские танки с боями пробились в центр Хан-Юниса

  • 11.12.2023, 1:17
Израильские танки с боями пробились в центр Хан-Юниса

Во время нового наступления на юге сектора Газа.

В воскресенье, 10 декабря, израильские танки с боями прорвались в центр главного южного города Газа Хан-Юнис. Они оказали мощное наступление на главный город региона.

Об этом сообщило издание Reuters. По словам местных жителей, после интенсивных ночных боев, замедливших продвижение израильтян с востока, их техника вышла на главную дорогу с севера на юг через центр Хан-Юниса.

Отмечается, что танки достигли улицы Джамаля Абдель Насера. Снайперы заняли позиции на постройках в этом районе.

Издание напомнило, что Израиль приступил к штурму Хан-Юниса на этой неделе после срыва перемирия. Как следствие, наземная операция распространилась на южную часть Газы в рамках расширенной фазы двухмесячной кампании по уничтожению боевиков ХАМАС. Международные гуманитарные организации заявили, что из-за этого 2,3 миллиона жителей анклава не имеют убежища.

Напомним, Израиль приказал жителям покинуть центр Хан-Юнис. После этого Армия обороны всю ночь наносила артиллерийские удары по локациям боевиков ХАМАС в анклаве. Это произошло после того, как США применили вето в Совете Безопасности ООН, чтобы обезопасить своего союзника от требований о прекращении огня.

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