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Российские оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами

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  • 11.12.2023, 8:37
  • 9,592
Российские оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами

Разрушены жилые дома.

В результате атаки страны-агрессора РФ баллистическими ракетами по Киеву в ночь на понедельник, 11 декабря, были разрушены жилые дома в микрорайоне Бортничи, пишет New Voice.

Фото последствий атаки опубликовал временно исполняющий обязанности председателя Дарницкой районной госадминистрации Николай Калашник.

На фото видно, что в результате удара были повреждены и разрушены жилые дома.

Также в домах были выбиты окна.

Работают спасатели, взрывотехники, следственно-оперативные группы.

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