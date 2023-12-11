Российские оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами

Российские оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами2
- 11.12.2023, 8:37
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Разрушены жилые дома.
В результате атаки страны-агрессора РФ баллистическими ракетами по Киеву в ночь на понедельник, 11 декабря, были разрушены жилые дома в микрорайоне Бортничи, пишет New Voice.
Фото последствий атаки опубликовал временно исполняющий обязанности председателя Дарницкой районной госадминистрации Николай Калашник.
На фото видно, что в результате удара были повреждены и разрушены жилые дома.
Также в домах были выбиты окна.
Работают спасатели, взрывотехники, следственно-оперативные группы.