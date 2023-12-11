«Двое мужчин, одинокая продавщица, боксы закрыты»: в Беларуси пустеют ТЦ 4 11.12.2023, 8:43

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Наблюдается массовый уход малого и среднего бизнеса.

Белорусы все чаще замечают изменения на полках магазинов и в торговых точках. То пропадает понравившаяся марка косметики, и ты должен переходить на другую, то на полках практически не остается товаров, кроме как из России и стран СНГ. Выбор стремительно сужается, бизнесы, согласно статистике, активно умирают, а новые рождаться не спешат, сообщает сайт телеканала «Белсат».

Ощущается также и нехватка рабочих рук. Согласно последнему исследованию BEROC, в ходе опроса предпринимателей многие констатируют дефицит человеческого ресурса в сфере торговли и предоставления услуг. Такое существование называют скорее выживанием, чем жизнью, не говоря уже о развитии.

Особенно это заметно в торговых центрах. Массовый уход среднего и малого бизнеса оставляет за собой целые ряды закрытых и пустых помещений и торговых боксов. Многие предприниматели переезжают, многие закрываются: у покупателей нет денег, а у бизнеса – прибыли. Подогревает ситуацию и крупное развитие маркетплейсов в Беларуси: если очереди в торговых центрах редеют, то в пунктах выдачи того же Wildberries только растут. А куда идут люди, туда же идет и бизнес.

На сайте megapolis-real.by находим в Минске 1230 предложений аренды или продажи помещений для торговли и оказания услуг. Больше всего предложений на помещение от 50 до 100 м² (426). Но реальную ситуацию и масштаб проблемы нужно оценивать на месте. Журналисты заглянули в некоторые торговые центры.

ТЦ «Зеркало» – большой трехэтажный торговый центр возле Комаровского рынка в самой оживленной части Минска, неподалеку от ЦУМа. На площади 11 000 м² продают одежду, обувь, косметику и парфюмерию, товары для дома.

Казалось бы, в таком месте в центре не должно быть проблем ни с бизнесом, ни с покупателями. Но стоит просто зайти на второй этаж, чтобы понять, что все далеко не так: огромное количество пустых боксов и закрытых помещений впечатляет. Находим там 61 помещение, которое сдают в аренду (на первом этаже – два, на втором – 58, это четверть от всего количества помещений).

На продажу мы нашли 4 помещения по 8, 15 и 17 м². Цена: Br 2338–3082 за квадратный метр.

Под видом ИП мы позвонили в торговый центр узнать стоимость аренды. Условия здесь довольно привлекательные: 12 у.е. плюс 10 рублей за коммунальные услуги (вода, тепло, электричество, вывоз мусора, пользование лифтом) за квадратный метр. Цены не меняются, даже если арендовать помещение с ремонтом. Правда, говорят, скоро цены возрастут.

Почему же здесь так пусто? Как говорят в центре, многие ТЦ опустели, потому что у людей нет денег. Обвиняют и бизнесменов: мол, некоторые работают только два часа в день. Действительно, на некоторых боксах висят листы с номером телефона или визитки владельцев для связи. Такой новый формат торговли: хочешь что-то купить – звони, договоримся. Но, может, это проблема только одного отдельно взятого торгового центра?

Недалеко находится еще один торговый центр – «Импульс», один из старейших в Минске, где одевалось не одно поколение минчан. Площадь сравнима с «Зеркалом» – 12 000 м². Когда-то в выходные дни здесь были толпы. Теперь же ажиотаж явно угас – как среди предпринимателей, так и покупателей. «Импульс» не спасает ни центр города, ни его выгодное расположение возле метро и Комаровки.

У центрального входа – сезонные товары: шапки, зимние шарфы, перчатки и варежки. Посетителей мало, а вот закрытых боксов много. Мы насчитали 14.

Невеселая ситуация и в ТЦ «Атлантик». Вот двое мужчин оглядываются в поисках обуви – а боксы почти все закрыты, только в конце видна одинокая продавщица, сидящая на табурете с книжкой в руках.

Мы насчитали 11 помещений, которые сдаются в аренду. Цена вопроса – от 12 до 25 у.е. за квадратный метр.

Похожая ситуация в ТЦ «Европа» площадью 11 000 м². Аренда стоит Br 30 плюс Br 6 за коммуналку за квадратный метр. Мы нашли 10 довольно крупных пустых помещений.

А что с меньшими размером торговыми центрами? Заглянем в «Ригу». Общая площадь ТЦ – 7600 м². Находим здесь 22 закрытых помещения, которые сдаются в аренду. Под видом ИП позвонили туда и узнали цены: квадратный метр стоит Br 25–30, но можно договориться и на Br 20, плюс Br 5 сверху за коммуналку. Приходи и работай, но бизнес не идет.

Что слышно у торговых центров большего размера? Возьмем ТЦ «Немига 3» (площадь – 32 000 м²). Находим там 23 закрытых помещения, из них 14 точно сдаются в аренду, на остальных отметок нет. Где-то просто пустые помещения, где-то еще есть какие-то вещи, разбирается мебель. Стоимость аренды здесь выше: 45 евро плюс коммуналка 5 евро с квадратного метра на первом этаже, 30 евро плюс коммуналка на втором этаже, 32–35 евро за квадрат – на третьем этаже.

Есть помещения, выставленные на продажу: квадратный метр стоит Br 8524 и Br 9308. Продаются и готовые бизнесы.

Заглянем в «Тивали» (площадь – 65 000 кв. м). Находим там 12 помещений: 6 в аренду, 6 – на продажу. Цена вопроса от Br 18 до Br 45 за квадратный метр. Плюс Br 9 коммуналка. Продажа: от Br 4116 до Br 5571 за квадратный метр. За помещение в 14 метров просят Br 77 994, а за 66 метров – Br 271 656. Сдаются в аренду и готовые бизнесы: здесь, например, можно взять салон красоты.

В ТЦ «Экспобел» (площадь – 60 000 м²) также закрываются бизнесы. Что примечательно – более высокого ценового сегмента.

В администрации торговых центров, куда мы звонили, предупреждают: если хотите открыть бизнес, лучше выбирать товары дешевые или хотя бы среднего сегмента.

Подтверждает печальную тенденцию и статистика Белстата. По данным бизнес-демографии в Беларуси, в 2020 году уровень «рождаемости» бизнеса был самый низкий за последние 10 лет. По сравнению с 2021 годом, число коммерческих предприятий сократилось на 1,5% на 2022 год. Что характерно, более низкая выживаемость бизнеса как раз наблюдается в оптовой и розничной торговле. Количество «новорожденных» бизнесов неизменно сокращается в последние годы.

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