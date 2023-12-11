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Президент Аргентины первым указом сократил количество министерств с 18 до 9

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  • 11.12.2023, 8:56
  • 2,928
Президент Аргентины первым указом сократил количество министерств с 18 до 9
Хавьер Милей

Новинкой кабмина станет ведомство «Человеческий капитал».

Новый аргентинский президент Хавьер Милей через несколько часов после инаугурации подписал свой первый указ. Согласно документу, количество министерств должно сократится до 9. Об этом сообщает издание Infobae.

В стране будут действовать министерства обороны, иностранных дел, экономики, внутренних дел, безопасности, инфраструктуры, юстиции, международной торговли и культа, здравоохранения и человеческого капитала.

Отмечается, что новинкой кабмина станет ведомство «Человеческий капитал». Его возглавит бывшая журналистка Сандра Петтовелло

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