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Россиян обязали сдать загранпаспорта

  • 11.12.2023, 10:14
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Россиян обязали сдать загранпаспорта

Тем, кому запрещен выезд за границу, придется сдать документы.

В России с 11 декабря вступило в силу постановление, согласно которому россияне, которым запрещен выезд за границу, должны сдать загранпаспорта.

Согласно российскому законодательству, власти могут наложить запрет на выезд за границу, в частности, на призывников, сотрудников ФСБ, осужденных и людей, имеющих доступ к государственной тайне или «сведениям особой важности».

Отдать свой паспорт на хранение властям нужно в течение пяти рабочих дней с того момента, как гражданину стало известно о его статусе. Иначе документ могут признать недействительным. Паспорт будет находиться в органах, выдавших его, – МВД или МИД.

После отмены запрета на поездки паспорт можно будет вернуть, заполнив соответствующее заявление, говорится в постановлении правительства.

Те, чье право на выезд было временно ограничено на основании призыва на военную или альтернативную гражданскую службу, должны будут дополнительно показать военный билет с подтверждением прохождения службы.

В марте газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что российские службы безопасности изымают паспорта высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить выезд за границу.

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