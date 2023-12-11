Реально ли прожить на «минималку» в Беларуси? 11.12.2023, 10:22

Для многих белорусов это не социальный эксперимент, а повседневная реальность.

BAR24 нашел человека, получающего «минималку» в Барановичах. Чтобы узнать, реально ли прожить на такие деньги.

Минимальную зарплату в Беларуси с 1 января 2024 года повысят с нынешних 554 рублей до 626. Горожанка Мария, которая работает за «минималку» помощником воспитателя в детском саду, повышению рада. Однако говорит, что даже с учетом этого повышения прожить на минимальную зарплату в Беларуси нереально.

«Если ходишь на больничный, то и 554 не выходит»

У Марии высшее образование. До ухода в декрет она работала в торговле, где ее зарплата была выше «минилаки». Но, когда пришло время выходить из декрета, девушка была вынуждена искать другую работу. Поближе к дому. Вот и устроилась в детский сад помощником воспитателя.

– До декрета зарплата у меня была 600 рублей. Но тогда и цены поменьше были. Сейчас я получаю 554-570 рублей. С подработками – 600-630. Но если ходишь на больничный, то и 554 не выходит, – рассказывает горожанка. – Пошла работать в сад из-за графика. Муж работает за городом. Бывает, что без выходных. А детей нужно кому-то смотреть. Работа же, садик и школа – в 15-20 минутах от дома пешком.

Данных о том, сколько работников в Беларуси получают минимальную зарплату, в открытом доступе нет. Но примерно каждая восьмая вакансия Госслужбы занятости в Барановичах предлагает «минималку». Или близкую к ней зарплату.

Рабочий день Марии начинается в 7.45 и заканчивается в 16.30. В ее основные обязанности входит уборка помещений (группы и не только) по несколько раз на день. Плюс уборка площадки на улице, куда малыши ходят на прогулки. Получение питания, сервировка столов и мытье посуды. Также она помогает воспитателю с детьми.

Работа, говорит Мария, тяжелая. Особенно, когда ради лишней копейки берешь подработку в другой группе, стараясь все везде успеть.

– Работа сложная еще и в эмоциональном плане. Дети разные бывают. И из неблагополучных семей. Душа болит за таких деток. Да и руководство, бывает, может нервы потрепать. Но работаешь, потому что вынуждена работать, – говорит девушка.

«Аванс уходит дней за восемь»

На что хватает зарплаты помощника воспитателя? «Да почти ни на что», – говорит Мария.

– Деньги нам дают два раза в месяц. Аванс уходит где-то дней за восемь. Максимум – десять. С зарплаты я плачу 75 рублей рассрочки. И кладу 30 рублей себе на телефон и сыну на часы. На лечение мне были нужны деньги, по 100 рублей каждый месяц откладывала, – перечисляет девушка. – На бытовую химию и лекарства, если дети болеют, уходит примерно по 50 рублей. На косметику трачу 20 рублей, 30 – на ресницы. Остальное – на еду. За коммуналку, сад детям, продукты, одежду платим с зарплаты мужа.

Супруг, по словам Марии, зарабатывает в несколько раз больше ее. Но все равно не экономить у семьи не получается.

– На детях и еде мы не экономим. А себе покупаем одежду или обувь только по надобности. И стараемся брать хорошую, чтобы на пару лет хватило. А хотелось бы и себе что-то покупать, косметику более дорогую, – говорит горожанка.

«Буду искать другую работу»

Новости о том, что с нового года минимальную зарплату в Беларуси заметно поднимут, Мария обрадовалась. Однако, она не верит, что ее зарплата от этого сильно вырастет.

– 626 рублей – это же до вычета налога. Если его отнять, получится около 580. И то, если целый месяц работать. А если на больничный пойду, опять же 500-530 получу, – подсчитала горожанка.

По словам Марии, если бы за ее работу платили рублей 800-850, «было бы отлично».

– А так работаешь пока вынужденно. Текучка на такую должность большая, так как работы много, а платят мало. Я сама до лета поработаю, а там буду искать другую работу, – говорит Мария.

По мнению горожанки, то, что государство устанавливает размер минимальной зарплаты, возможно, для кого-то и не плохо. Но не для нее.

– Для работающих на низкооплачиваемых работах это гарант, что они получат свои положенные деньги. Но, с другой стороны, есть такая работа, за которую должны больше платить. Например, как наша в детских садах, – отмечает девушка.

На вопрос же, реально ли прожить на минимальную зарплату, Мария отвечает однозначно: «Нет, конечно!».

– У дочки только за садик и кружок выходит 124 рубля. У сына продленка и дополнительные занятия в школе – еще 152. На коммуналку в месяц уходит еще 150 рублей. И это у нас своя квартира! – перечисляет Мария. – А ведь нужно еще и что-то в дом купить, и одежду детям, и поесть.

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