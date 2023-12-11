В Беларуси массово изымают из продажи гирлянды 2 11.12.2023, 11:56

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Изделия признали опасными сразу по нескольким пунктам.

Гирлянды массово изымают из продажи в Беларуси. Почти 40 небезопасных наименований нашел гродненский Госстандарт.

Постоянный мониторинг проходил с сентября по ноябрь 2023 года.

Марки новогодних украшений SHLights, Twinkle light, Round Plastic Bulbs, Decorative Lights, KAIDE не прошли проверку качества.

Гирлянды не соответствовали требованиям «О безопасности низковольтного оборудования», «Электромагнитная совместимость технических средств», «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».

Все украшения были запрещены к продаже как несоответствующие регламентам Таможенного союза и ЕАЭС.

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