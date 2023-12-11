Потери РФ вплотную приблизились к новому антирекорду

Потери РФ вплотную приблизились к новому антирекорду1
- 11.12.2023, 12:14
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Россия за последние сутки потеряла немало бронетехники.
За сутки потери России в Украине увеличились более чем на тысячу оккупантов и вплотную приблизились к новому антирекорду - 340 тысяч.
Ликвидировано еще 1030 противников, и теперь общие потери врага на 11 декабря 2023 года составляют примерно 339 850 захватчиков, сообщил в понедельник утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В Генштабе добавили, что также уничтожено еще 19 танков захватчиков, 31 боевая бронированная машина, шесть артиллерийских систем, 18 дронов оперативно-тактического уровня, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и шесть единиц спецтехники.