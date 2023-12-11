Слесарь остался без руки на льнозаводе в Поставском районе 5 11.12.2023, 14:56

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Мужчина пытался устранить засор в работающей установке.

Слесарь остался без руки на льнозаводе в Поставском районе. Происшествие случилось утром 8 декабря.

59-летний мужчина попытался устранить засор льна в работающей установке. В результате он лишился руки. Услышав крик пострадавшего, работники организации отключили станок, оказали первую помощь и вызвали скорую. Пострадавший находится в больнице.

Следственный комитет проводит проверку.

«Установлено, что мужчина нарушил технику безопасности – стал устранять засор, не остановив станок. Помимо этого, слесарю не поручалась данная работа, так как она не входит в его должностные обязанности. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу», – отметили в СК.

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