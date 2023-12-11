Наука поставила точку в вопросе о жирном и нежирном молоке 5 11.12.2023, 15:28

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Какой продукт выбрать.

Когда мы заглядываем в молочный отдел, выбор между жирными и нежирными продуктами может показаться той еще головоломкой. Традиционная мудрость и рекомендации, например, Американской ассоциации сердца, уже давно отдают предпочтение молочным продуктам с низким содержанием жира. Причина кроется в том, что насыщенные жиры, содержащиеся в молочных продуктах с высоким содержанием жира, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но последние исследования показывают, что все не так однозначно, пишет Yahoo News.

Ряд исследований перевернул это старое предположение с ног на голову. Ученые уже много лет следят за рационом питания и состоянием здоровья людей, и им удалось обнаружить несколько удивительных вещей. Оказывается, выбор молочных продуктов с высоким или низким содержанием жира может быть не таким важным, как мы думали. Эти исследования показали, что молочные продукты, независимо от жирности, связаны с более низким риском высокого кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа.

В одном из наиболее ярких исследований в течение девяти лет наблюдалось более 136 000 взрослых из 21 страны. Результаты оказались поразительными: у тех, кто ежедневно употреблял не менее двух порций молочных продуктов, риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти был значительно ниже, чем у тех, кто вообще отказывался от молочных продуктов. Что еще более интригующе, более высокое потребление молочных жиров не повышало риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

В другом исследовании были объединены данные 16 исследований, в которых приняли участие более 63 000 взрослых. В среднем за девять лет люди с более высоким уровнем молочного жира в крови на 29 % реже заболевали диабетом 2-го типа. Этот вывод намекает на то, что молочный жир может быть скорее другом, чем врагом.

Но почему молочные жиры могут быть полезны? У экспертов есть несколько теорий. Молочные продукты содержат определенные типы насыщенных жиров, которые могут быть нейтральными или даже полезными для нашего здоровья. Например, молочный жир имеет уникальную структуру, которая может помочь контролировать уровень холестерина. Кроме того, ферментированные молочные продукты, такие как йогурт и сыр, богатые хорошими бактериями и полезными молекулами, становятся особенно полезными для здоровья.

Хотя сливочное масло и сливки по-прежнему могут повышать уровень холестерина больше, чем другие виды молочных продуктов, общая картина молочного жира пересматривается. В настоящее время эксперты по питанию проводят переоценку роли насыщенных жиров в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, что может привести к изменению диетических рекомендаций.

Итак, что же выбрать из молочных продуктов? На данный момент разумным представляется потребление трех порций молочных продуктов в рамках сбалансированной диеты. И вполне возможно, что некоторые из них будут с высоким содержанием жира. Главное — умеренность и разнообразный рацион.

Что же касается окончательного выбора между жирными и нежирными продуктами? Похоже, это сводится к личным предпочтениям. Просто помните, что тип молочного продукта может иметь большее значение, чем содержание жира. А тем, у кого есть конкретные проблемы со здоровьем, например, высокий уровень холестерина, полезно побеседовать с врачом о выборе молочных продуктов.

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