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В Минске третий год не регистрируют новых предпринимателей

  • 11.12.2023, 15:59
В Минске третий год не регистрируют новых предпринимателей

И пока не собираются.

В Минске по-прежнему не регистрируют новых индивидуальных предпринимателей. Об этом журналисту «Зеркала» как физлицу сообщили в управлении регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома. Причина — «техническая».

— Регистрация ИП в Минске не осуществляется, — сообщили в управлении регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома. На уточняющий вопрос, не намерены ли возобновить регистрацию предпринимателей в 2024 году, в управлении сказали, что «пока нет никакой информации».

Напомним, в Минске не регистрируют новых предпринимателей с 17 августа 2021 года. В Мингорисполкоме это объясняли «техническими причинами». Эта же причина указана на сайте местного исполкома до сих пор.

Тем временем в Минске продолжает сокращаться число ИП. На 1 ноября в столице было зарегистрировано 70,7 тыс. индивидуальный предприниматель. Это на 8,1% меньше, чем годом ранее. В этой ситуации ИП теряют рынок. В январе-октябре нынешнего года на них приходилось 2,6% от розничного товарооборота, а годом ранее — 4,6%. То есть ИП уступают рынок торговым сетям.

Тем временем чиновники хотят урезать список видов деятельности для ИП. Те предприниматели, деятельность которых не попадает в этот сокращенный перечень, будут вынуждены или закрыться, или открыть юрлицо. Так, ИП могут запретить заниматься оптовой торговлей и оказывать туристические услуги.

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