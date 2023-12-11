После введения армейских порядков на предприятии «Мозырьсоль» умер работник 4 11.12.2023, 18:25

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Ему угрожали увольнением.

На предприятии ОАО «Мозырьсоль» 1 декабря умер рабочий. Как рассказал «Флагштоку» знакомый умершего, работника звали Николай Заяц. Ему угрожали увольнением:

«После введения запрета на курение рабочие Сользавода прятались и курили в цехах. Николая поймал начальник и доложил руководству. Директор ему пригрозил, что ему не продлят контракт. Коля взял все близко к сердцу. Перед окончанием той же смены умер».

В 2020 году одним из героев передачи телеканала «Мозырь» был сущильщик цеха № 2 ОАО «Мозырьсоль» с таким именем и фамилией. Судя по комментарию, который Николай Заяц дал телевизионщикам, на предприятии он проработал не один десяток лет.

Блогер Андрей Паук передал журналистам запись звонка, в котором руководитель предприятия Владимир Дворник отвечает на вопрос о гибели работника.

«Не погиб. Просто сердечная недостаточность. Умер».

Далее Дворник не захотел отвечать на вопросы блогера и бросил трубку.

Ранее Владимир Дворник ввел на предприятии жесткие меры дискриминации курильщиков. Согласно его приказу тот, кто не курит на территории завода — получает материальное ежемесячное поощрение. При этом действует коллективная ответственность: достаточно одному человеку из бригады попасться на курении в неположенном месте, чтобы взыскание было применено для всей бригады. Для контроля работников в организационной структуре предприятия создана «комиссия по культуре производства», которую возглавляет главный инженер.

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