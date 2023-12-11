Цены на билеты из Польши в Беларусь выросли в три раза 1 11.12.2023, 18:38

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Сколько стоит съездить на новогодние праздники?

Билеты на многие рейсы из Варшавы в белорусские города уже распроданы, а на оставшиеся перевозчики взвинтили цены в несколько раз, отмечает nashaniva.com.

Минск-Варшава-Минск

Цены на билеты из Минска до Варшавы близки к стандартным. За исключением 2 января, когда стоимость начинается от 200 рублей.

В обратном направлении, из Варшавы до Минска, обычно можно добраться за 110—140 рублей. Билеты по таким ценам доступны и на выезд 12 декабря. Но с приближением Рождества и Нового года тариф начинает расти. Билеты на пятницу 15 декабря остались только по 200 рублей с человека. На некоторые другие предпраздничные дни — по 250 рублей с человека в одну сторону.

Но и это не так много по сравнению с билетами по 350 рублей.

Гродно-Варшава-Гродно

Из Гродно до Варшавы в конце декабря можно доехать за 100-110 рублей. Это обычная цена.

Но с обратным маршрутом непростая ситуация. Например, приобрести билеты на сайте перевозчика с выездом из Варшавы на 21-23 декабря вообще невозможно, так как они все распроданы.

Осталось немного билетов из Варшавы до Гродно с выездом вечером 25 декабря. Цена — 340 рублей с человека в одну сторону. Такие же цены и на 28 декабря.

А вот на январь 2024 года билеты из Варшавы до Гродно стоят уже от 100 рублей.

Кратное повышение цены объясняется возросшим спросом. На сайте перевозчика указано, что это вынужденная мера, позволяющая привлечь больше транспорта, чтобы мест хватило большему количеству пассажиров.

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