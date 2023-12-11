закрыть
11 декабря 2023, понедельник, 19:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Витеблянин на собственном суде оскорбил гособвинителя

  • 11.12.2023, 19:05
  • 2,246
Витеблянин на собственном суде оскорбил гособвинителя

За это ему дали еще 2,5 года колонии.

Жителя Витебска приговорили к 2,5 года колонии за оскорбление помощницы прокурора, которая у него на суде выступала в качестве обвинителя. Об этом пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!» со ссылкой на решение суда.

6 декабря суд Витебского района рассмотрел уголовное дело в отношении неоднократно судимого мужчины — по данным канала, его зовут Сергей Зайцев.

Как следует из постановления, в предыдущий раз витеблянин попал в суд в марте. По какой статье его тогда судили, неизвестно, однако в ходе заседания он высказал в адрес помощницы прокурора «негативную оценку, выраженную в ненормативной форме речевого выражения, унижающую авторитет, честь и достоинство личности».

На мужчину завели новое уголовное дело по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенном в публичном выступлении). Суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 50 базовых величин (1850 рублей). Вместе с предыдущим сроком суммарно витеблянину дали 5 лет колонии строгого режима и штраф в сумме 2 562,4 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд