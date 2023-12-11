Витеблянин на собственном суде оскорбил гособвинителя 11.12.2023, 19:05

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За это ему дали еще 2,5 года колонии.

Жителя Витебска приговорили к 2,5 года колонии за оскорбление помощницы прокурора, которая у него на суде выступала в качестве обвинителя. Об этом пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!» со ссылкой на решение суда.

6 декабря суд Витебского района рассмотрел уголовное дело в отношении неоднократно судимого мужчины — по данным канала, его зовут Сергей Зайцев.

Как следует из постановления, в предыдущий раз витеблянин попал в суд в марте. По какой статье его тогда судили, неизвестно, однако в ходе заседания он высказал в адрес помощницы прокурора «негативную оценку, выраженную в ненормативной форме речевого выражения, унижающую авторитет, честь и достоинство личности».

На мужчину завели новое уголовное дело по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенном в публичном выступлении). Суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 50 базовых величин (1850 рублей). Вместе с предыдущим сроком суммарно витеблянину дали 5 лет колонии строгого режима и штраф в сумме 2 562,4 рубля.

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