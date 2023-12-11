Ученые назвали 20 профессий, которые исчезнут из-за технологий

Ученые назвали 20 профессий, которые исчезнут из-за технологий6
- 11.12.2023, 19:11
- 3,150
Список.
Нейросети, ИИ-сервисы, большие языковые модели (LLM) — все это может поставить под угрозу почти любого человека. Однако некоторые профессии могут и вовсе стать невостребованными из-за скачка в IT-области. Об этом гласит исследование Министерства образования Великобритании.
Согласно данным ученых, в ближайшие годы порядка 30% рабочих мест по всему миру могут быть заняты чат-ботами и нейросетями. Всего эксперты выделили 20 специальностей, находящихся под угрозой.
Эти 20 профессий в опасности из-за ИИ:
1. Юристы
2. Адвокаты
3. Психологи
4. Бухгалтеры
5. Экономисты
6. Маркетологи
7. HR-меннеджеры
8. Инженеры-строители
9. Кредитные контролеры
10. Менеджеры по расчету ЗП
11. Менеджеры и директора по закупкам
12. Финансовые менеджеры и директора
13. Госслужащие в аппарате правительства
14. Специалисты по бизнесу и смежным вопросам
15. Финансовые менеджеры по работе с клиентами
16. Бизнес-аналитики и консультанты по менеджменту
17. Консультанты по образованию и школьные инспекторы
18. Инвестиционные и финансовые аналитики/консультанты
19. Специалисты в области бизнеса, исследований и управления
20. Специалисты по управлению бизнес- и финансовыми проектами
Если верить Министерству образования Великобритании, ИИ заменит тысячи людей, работающих в области юриспруденции, финансов, управления, бизнеса и HR. К удивлению, в списке ученых нет журналистов, писателей и других специальностей, связанных с текстом. Видимо, это связано с тем, что в работе с текстом нужен не только алгоритм и знания, но и творческий подход.
Спокойными могут быть все, чья профессия связана с физическим трудом. Среди них тренеры, строители, уборщики, кровельщики, монтажники.