Ученые назвали 20 профессий, которые исчезнут из-за технологий 6 11.12.2023, 19:11

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Список.

Нейросети, ИИ-сервисы, большие языковые модели (LLM) — все это может поставить под угрозу почти любого человека. Однако некоторые профессии могут и вовсе стать невостребованными из-за скачка в IT-области. Об этом гласит исследование Министерства образования Великобритании.

Согласно данным ученых, в ближайшие годы порядка 30% рабочих мест по всему миру могут быть заняты чат-ботами и нейросетями. Всего эксперты выделили 20 специальностей, находящихся под угрозой.

Эти 20 профессий в опасности из-за ИИ:

1. Юристы

2. Адвокаты

3. Психологи

4. Бухгалтеры

5. Экономисты

6. Маркетологи

7. HR-меннеджеры

8. Инженеры-строители

9. Кредитные контролеры

10. Менеджеры по расчету ЗП

11. Менеджеры и директора по закупкам

12. Финансовые менеджеры и директора

13. Госслужащие в аппарате правительства

14. Специалисты по бизнесу и смежным вопросам

15. Финансовые менеджеры по работе с клиентами

16. Бизнес-аналитики и консультанты по менеджменту

17. Консультанты по образованию и школьные инспекторы

18. Инвестиционные и финансовые аналитики/консультанты

19. Специалисты в области бизнеса, исследований и управления

20. Специалисты по управлению бизнес- и финансовыми проектами

Если верить Министерству образования Великобритании, ИИ заменит тысячи людей, работающих в области юриспруденции, финансов, управления, бизнеса и HR. К удивлению, в списке ученых нет журналистов, писателей и других специальностей, связанных с текстом. Видимо, это связано с тем, что в работе с текстом нужен не только алгоритм и знания, но и творческий подход.

Спокойными могут быть все, чья профессия связана с физическим трудом. Среди них тренеры, строители, уборщики, кровельщики, монтажники.

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