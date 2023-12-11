Британия и Норвегия официально объявили о создании «морской коалиции» для Украины 1 11.12.2023, 20:34

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Коалиция поможет Украине трансформировать Военно-морские силы.

Великобритания и Норвегия в понедельник, 11 декабря, официально объявили о создании Коалиции морских сил и средств, которая будет отвечать за усиление военно-морских возможностей Украины.

Об этом сообщили британское и норвежское Минобороны.

О создании «морской коалиции» в Лондоне объявили глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс и его норвежский визави Бьорн Ариль Грам. Ее согласовали во время последнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»).

Коалиция морских сил и средств будет развивать долгосрочную поддержку, которую Великобритания, Норвегия и другие страны оказывают Украине, и поможет Украине трансформировать Военно-морские силы, сделав их оперативно совместимыми с силами НАТО и укрепив безопасность в Черном море.

«Новая «морская коалиция» будет тесно сотрудничать с украинскими ВМС и Министерством обороны с целью развития ряда возможностей, в частности быстрого развития морских сил в Черном море, дальнейшего развития украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных и внутренних водных путей», – пояснили в Минобороны Британии.

В рамках коалиции Британия и Норвегия уже объявили о передаче Украине двух минных тральщиков Королевских ВМС класса Sandown. Кроме того, по данным Минобороны Украины, Киев получит 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодки.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил обе страны за создание коалиции, которая поможет «укреплять украинский флот, защищать морские транспортные пути и обеспечивать свободу судоходства».

«Опираясь на победу Украины в битве за Черное море в 2023 году, мы будем держать российский террор подальше от региона и гарантировать, что украинский экспорт продовольствия будет продолжать делать вклад в глобальную продовольственную безопасность», – добавил он.

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