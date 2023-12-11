закрыть
11 декабря 2023, понедельник, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Свентек победила Соболенко в борьбе за звание «Игрок 2023 года»

  • 11.12.2023, 21:30
Свентек победила Соболенко в борьбе за звание «Игрок 2023 года»
Ига Свентек

В прошлом сезоне польская теннисистка завоевала шесть титулов на уровне WTA.

Польская теннисистка, четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира стала «Игроком 2023 года» по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

За это звание со Свентек боролись белоруска Арина Соболенко, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, казахстанка Елена Рыбакина, чешка Маркета Вондроушова.

Премия под названием WTA Player Award 2023 присуждается ежегодно, победителей выбирают представители международных СМИ.

В прошлом сезоне Свентек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе второй год подряд выиграла «Ролан Гаррос» в Париже, а также стала победительницей итогового турнира WTA.

Что касается призовых, то в 2023 году Ига стала лучшей в WTA-туре по зарплатам на турнирах — в ее активе 9,86 млн долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд