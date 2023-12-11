Свентек победила Соболенко в борьбе за звание «Игрок 2023 года» 11.12.2023, 21:30

Ига Свентек

В прошлом сезоне польская теннисистка завоевала шесть титулов на уровне WTA.

Польская теннисистка, четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира стала «Игроком 2023 года» по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

За это звание со Свентек боролись белоруска Арина Соболенко, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, казахстанка Елена Рыбакина, чешка Маркета Вондроушова.

Премия под названием WTA Player Award 2023 присуждается ежегодно, победителей выбирают представители международных СМИ.

В прошлом сезоне Свентек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе второй год подряд выиграла «Ролан Гаррос» в Париже, а также стала победительницей итогового турнира WTA.

Что касается призовых, то в 2023 году Ига стала лучшей в WTA-туре по зарплатам на турнирах — в ее активе 9,86 млн долларов.

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