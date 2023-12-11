Сделай сам: представлен первый суперкар из Литвы 11.12.2023, 21:59

Его можно купить без мотора либо же оснастить 480-сильным V10.

Литовская компания Rhino Racing представила суперкар RR01. Авто будут продавать в виде кит-кара – набора деталей, из которых можно собрать машину. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Новый Rhino RR01 – обтекаемое трековое купе с поднимающимися вверх дверями и большими круглыми фарами. Оно получило обвес и огромное антикрыло. В основе авто лежит алюминиевая трубчатая рама, на которую установлен кузов из стеклопластика.

Салон Rhino RR01 довольно простой. Ради снижения веса отказались от отделки, шумоизоляции и кондиционера. Цифровой щиток приборов вынесен прямо на руль-штурвал.

Rhino RR01 предлагают в двух версиях. Стандартный вариант стоит 25 000 евро и оснащен регулируемыми амортизаторами. Облегченная версия с поликарбонатом вместо стекла и 19-дюймовыми шинами Toyo обойдется в 27 500 евро.

Столь низкая цена обусловлена тем, что литовский суперкар продают без двигателя. Владелец при сборке может установить любой свой мотор либо же дозаказать за 37 500 евро 5,2-литровый 480-сильный V10 от Audi R8 и секвентальную КПП.

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