Эксперт: Ситуация на южном направлении складывается в пользу ВСУ 11.12.2023, 22:09

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Скоро украинские военные смогут форсировать Днепр.

Украинские военные держат позиции на левобережье Херсонщины. Зимой они смогут улучшить свою логистику из-за замерзания Днепра. Об этом в эфире Эспрессо заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он отметил, что ситуация на южном направлении складывается в пользу ВСУ. Скоро украинские военные смогут форсировать Днепр.

«На левобережье Херсонщины больше всего внимания к себе привлекают Крынки. До этого еще был плацдарм у Антоновского моста. На самом деле ситуация на этом направлении складывается в нашу пользу. Сейчас Днепр будет замерзать и это даст нашим войскам возможность форсировать реку, а также переправлять тяжелую технику», - сказал Тимочко.

Это позволит украинским военным быстрее продвигаться в сторону Крыма. Для российских оккупантов это создает огромную угрозу.

«Дальнейшее продвижение ВСУ позволит атаковать оккупантов с флангов. Фактически плацдарм на Левобережье Херсонщины заставляет не спать оккупантам, которые занимаются обороной Крыма. Они понимают, что следующими будут они», - добавил он.

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