закрыть
11 декабря 2023, понедельник, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Ситуация на южном направлении складывается в пользу ВСУ

  • 11.12.2023, 22:09
  • 1,850
Эксперт: Ситуация на южном направлении складывается в пользу ВСУ

Скоро украинские военные смогут форсировать Днепр.

Украинские военные держат позиции на левобережье Херсонщины. Зимой они смогут улучшить свою логистику из-за замерзания Днепра. Об этом в эфире Эспрессо заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он отметил, что ситуация на южном направлении складывается в пользу ВСУ. Скоро украинские военные смогут форсировать Днепр.

«На левобережье Херсонщины больше всего внимания к себе привлекают Крынки. До этого еще был плацдарм у Антоновского моста. На самом деле ситуация на этом направлении складывается в нашу пользу. Сейчас Днепр будет замерзать и это даст нашим войскам возможность форсировать реку, а также переправлять тяжелую технику», - сказал Тимочко.

Это позволит украинским военным быстрее продвигаться в сторону Крыма. Для российских оккупантов это создает огромную угрозу.

«Дальнейшее продвижение ВСУ позволит атаковать оккупантов с флангов. Фактически плацдарм на Левобережье Херсонщины заставляет не спать оккупантам, которые занимаются обороной Крыма. Они понимают, что следующими будут они», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд