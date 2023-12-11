Министр обороны Израиля: «Непобедимые» батальоны ХАМАС находятся на грани уничтожения 11.12.2023, 23:10

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Йоав Галлант

За последние дни израильским войскам сдались сотни боевиков ХАМАС.

Батальоны ХАМАС на севере Сектора Газа сейчас находятся на грани уничтожения. Ранее они казались «непобедимыми».

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает The Times of Israel.

«Мы окружили последние оплоты ХАМАСа в Джабалии (город в Секторе Газа - ред.) и Шежейе (район в городе Газа - ред.), батальоны, которые считались непобедимыми, которые годами готовились к борьбе с нами, находятся на грани уничтожения», - отметил Галлант.

Он добавил, что за последние дни израильским войскам сдались сотни боевиков ХАМАС. Это, по его словам, «показывает, что происходит» с террористической группировкой.

Министр уточнил, что среди тех, кто был взят в плен ЦАХАЛом, есть террористы, участвовавшие в нападении на израильские поселения 7 октября.

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