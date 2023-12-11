Более ста европейских политиков призывают коллег из США одобрить помощь Украине 11.12.2023, 23:30

Открытое письмо подписали представители по меньшей мере 17 стран.

Более ста высокопоставленных европейских политиков завтра, 12 декабря, направят совместное письмо своим коллегам в США с просьбой к Конгрессу предоставить больше военной помощи Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Открытое письмо подписали представители по меньшей мере 17 стран, включая Францию, Германию, Италию, Польшу и Ирландию.

Это указывает на растущую обеспокоенность на континенте по поводу продолжения поддержки Киева Америкой. В письме политики из ЕС указывают, что слышат обеспокоенность, высказанную их американскими друзьями.

«В течение многих лет американские лидеры, демократы и республиканцы, просили европейцев взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Мы согласны с этой законной просьбой», - говорится в письме.

Победа Путина придаст смелости врагам Европы

Европейцы далее в письме указали, что они сделали в Украину такой же вклад, как и США, после российского вторжения. Политики заявили, что военные расходы выросли по всей Европе. Они также уточнили, что американская военная помощь имеет решающее значение и является неотложной.

«Победа Путина придаст смелости нашим врагам по всему миру: они наблюдают и надеются, что мы устанем. Украинцы воюют, поэтому нам не нужно этого делать», - говорится в письме.

Среди подписавшихся были Бенджамин Хаддад, французский депутат от партии президента Эммануэля Макрона, а также Майкл Рот из Германии, председатель комитета по иностранным делам Бундестага, и его итальянский коллега Джулио Тремонти.

Помощь Украине от США

Напомним, еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Средства предусматривают более 60 млрд долларов нового финансирования помощи Украине.

На прошлой неделе эту инициативу начали рассматривать в Конгрессе. В Сенате ее не поддержали, потому что все республиканцы выступили против. Они требуют, чтобы Белый дом учел в законопроекте их предложения по усилению безопасности границ.

В настоящее время демократы пытаются договориться с республиканцами по этому вопросу. Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удастся побороть паузу в помощи от Соединенных Штатов Америки, вызванной разногласиями в Конгрессе.

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