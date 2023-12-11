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Более ста европейских политиков призывают коллег из США одобрить помощь Украине

  • 11.12.2023, 23:30
Более ста европейских политиков призывают коллег из США одобрить помощь Украине

Открытое письмо подписали представители по меньшей мере 17 стран.

Более ста высокопоставленных европейских политиков завтра, 12 декабря, направят совместное письмо своим коллегам в США с просьбой к Конгрессу предоставить больше военной помощи Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Открытое письмо подписали представители по меньшей мере 17 стран, включая Францию, Германию, Италию, Польшу и Ирландию.

Это указывает на растущую обеспокоенность на континенте по поводу продолжения поддержки Киева Америкой. В письме политики из ЕС указывают, что слышат обеспокоенность, высказанную их американскими друзьями.

«В течение многих лет американские лидеры, демократы и республиканцы, просили европейцев взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Мы согласны с этой законной просьбой», - говорится в письме.

Победа Путина придаст смелости врагам Европы

Европейцы далее в письме указали, что они сделали в Украину такой же вклад, как и США, после российского вторжения. Политики заявили, что военные расходы выросли по всей Европе. Они также уточнили, что американская военная помощь имеет решающее значение и является неотложной.

«Победа Путина придаст смелости нашим врагам по всему миру: они наблюдают и надеются, что мы устанем. Украинцы воюют, поэтому нам не нужно этого делать», - говорится в письме.

Среди подписавшихся были Бенджамин Хаддад, французский депутат от партии президента Эммануэля Макрона, а также Майкл Рот из Германии, председатель комитета по иностранным делам Бундестага, и его итальянский коллега Джулио Тремонти.

Помощь Украине от США

Напомним, еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Средства предусматривают более 60 млрд долларов нового финансирования помощи Украине.

На прошлой неделе эту инициативу начали рассматривать в Конгрессе. В Сенате ее не поддержали, потому что все республиканцы выступили против. Они требуют, чтобы Белый дом учел в законопроекте их предложения по усилению безопасности границ.

В настоящее время демократы пытаются договориться с республиканцами по этому вопросу. Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удастся побороть паузу в помощи от Соединенных Штатов Америки, вызванной разногласиями в Конгрессе.

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