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В Варшаве пройдет польско-белорусский вечер джаза

  • 13.12.2023, 12:12
В Варшаве пройдет польско-белорусский вечер джаза

Деньги, вырученные от продажи билетов, пойдут на поддержку музыкантов из Беларуси.

В Варшаве пройдет польско-белорусский вечер джаза от команды Jazz integracja.

Концерт состоится 16 декабря в 20:00 в варшавском клубе «SCENA CHMIELNA».

«Первый концерт пройдет в форме джем-сейшна с участием известных музыкантов.

Проект призван привлечь внимание к важности джазового наследия как инструмента для продвижения диалога, взаимопонимания и равенства. С помощью музыки проект продвигает такие ценности, как толерантность и открытость», — пишут организаторы мероприятия.

Деньги, вырученные от продажи билетов, пойдут на поддержку музыкантов из Беларуси.

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