В Японии назвали иероглиф 2023 года 13.12.2023, 20:29

1,914

Белорусы оценят.

В Японии выбрали кандзи (иероглиф), который стал символом 2023 года. Это графический знак «дзэй» (税) со значением «налог», пишет Kyodo.

«Налоговый» иероглиф оказался самым популярным выбором в опросе, который провел японский Фонд тестирования способностей к кандзи: за него проголосовали большинство участников.

Повышенный интерес к этому знаку объясняют недавними дискуссиями вокруг планов правительства Японии повысить налоги для бизнеса — в частности, для фрилансеров и самозанятых — ради покрытия оборонных расходов. Однако эта идея вызвала разногласия в обществе, и теперь власти страны склоняются к тому, чтобы отложить повышение налогов на пару лет.

Накануне, 12 декабря, в буддистском храме Киемидзу (Чистой Воды) в Киото прошла торжественная церемония написания символа года. Главный священник Сейхан Мори вывел кандзи тушью на большом листе рисовой бумаги васи — для этого ритуала используется особая кисть, сделанная из хвоста белой лошади.

«Дзэй» уже во второй раз выбрали иероглифом года в Японии. Раньше это произошло в 2014 году, когда потребительский налог в стране повысили с 5 до 8%.

А вторым по популярности стал кандзи «сё», обозначающий слово «жаркий». Его выдвинули его на голосование из-за аномальной жары, которая наблюдалась по всему миру в нынешнем году.

Напомним, графическим символом 2022 года в Японии выбрали иероглиф «икуса» («сражение», «война») — в частности, из-за войны в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».