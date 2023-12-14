«Беларуская выведка»: Китай выставил ультиматум Лукашенко 3 14.12.2023, 11:14

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Время пошло.

Телеграм-канал «Беларуская выведка» подвел итоги «переговоров» Лукашенко в Пекине:

— Си общался в своем стиле, как он общается со всеми без исключения иностранными лидерами. Отдельной особой теплоты к Лукашенко он не проявлял.

Лукашенко жаловался на зависимость от Кремля и заверял Си в своей безграничной преданности сложившимся отношениям. Пламенно клялся, что может сделать больше для Китая, чем уже сделано.

Си прямо сказал, что теперь Пекин не может полагаться на Минск, как на надежного партнера по транзиту в Европу, и указал на проблему в отношениях с Польшей. Лукашенко оправдывался, валил на Запад и на Москву. В конце разговора пообещал, что будет самым надежным партнером и вскоре решит «все вопросы с поляками».

Источник сообщил, что все выглядело как ультиматум со стороны Пекина. По прибытии из Китая Лукашенко собирал часть Совбеза в закрытом режиме. Поставил конкретную задачу по двум ведомствам. МИД должен наладить диалог с новым правительством, ответственный - Алейник. КГБ должен наладить диалог со службой безопасности Польши в вопросе мигрантов и приграничного движения, ответственный - Тертель.

Поставлен конкретный срок - до конца первого квартала 2024 г получить первые результаты. Так же МИД обязали информировать посла КНР в Минске о конкретных шагах и инициативах.

Время пошло…

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