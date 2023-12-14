Путин опозорился фейковой цитатой Бисмарка 8 14.12.2023, 14:40

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Глава РФ пытался «блеснуть умом», но что-то пошло не так.

Глава РФ Владимир Путин опозорился фейковой цитатой о войне, которую приписал Отто фон Бисмарку.

Во время так называемой «прямой линии» российский президент решил «блеснуть умом», процитировав якобы Бисмарка. Электорат громко аплодировал, но цитата оказалась фейковой, передает УНИАН.

«Войны выигрывают школьные учителя и священники», - заявил Путин, якобы вспоминая Бисмарка.

На самом деле это слова профессора географии из Лейпцига Оскара Пешеля датированы 17 июля 1866 года. Эту цитату профессор добавил в свою статью «Уроки новейшей военной истории» в журнале Auslandes.

«Мы только что сказали, что само народное образование решает исход войн. Теперь мы хотим показать, что когда пруссаки одержали победу над австрийцами, это была победа прусских учителей над австрийскими учителями», - гласит оригинальная цитата Пешеля.

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