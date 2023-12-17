СМИ: «Кадыровцы» и ФСБ сбежали с поля боя в Белгородской области РФ 17.12.2023, 15:45

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Вместо них в бой бросили срочников.

В приграничном районе Белгородской области РФ идет стрелковый бой.

Глава российского региона Вячеслав Гладков сообщает о бое у села Теребрено. Сообщение было опубликовано на его официальном канале в 13:48 (по Минску).

Теребрено граничит с Сумской областью Украины. Село, уверяет Гладков, находится под обстрелом, а рядом с ним идет стрелковый бой.

«Есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах», - добавил российский губернатор.

Российские СМИ тем временем сообщили о якобы проникновении в приграничье Белгородской области «украинских диверсантов».

«Активная стрельба ведется с 11 утра по Москве. В Теребрено, как водится, людей никто никуда не эвакуировал, и теперь около 200 человек прячутся, кто где может», - сообщают СМИ.

По их данным, этот участок должны защищать «кадыровцы», но они куда-то делось.

Вместо них в бой брошены срочники, которых привлекли к защите границы из-за острого дефицита живой силы в армии РФ.

«Даже пограничники ФСБ в опасной зоне почти не появляются, всю охрану свалили на молодых солдат без опыта», - сообщают СМИ.

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