Ученые рассказали, почему не существует одинаковых снежинок 18.12.2023, 15:55

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Снежный секрет разгадан.

По словам ученых, действительно шансы увидеть две одинаковые снежинки в природе практически равны нулю. Это связано с тем, что процесс их формирования очень специфичен, пишет IFLScience.

Снежинками называются снежные кристаллы, которые формируются по определенной схеме в зависимости от температуры и являются результатом превращения водяного пара в лед, то есть вода не проходит жидкую фазу. Если капля воды замерзает, то образуется то, что известно, как мокрый снег.

Формирование самых больших снежных кристаллов может занять до 45 минут, что дает возможность изменить условия окружающей среды и повлиять на их развитие. Оказывается, классическая шестиугольная форма снежинок, которая многим известна, является лишь одной из многих форм, которые могут принимать снежные кристаллы.

Снежинки развиваются поэтапно, постепенно увеличиваясь в диаметре по мере появления новых элементов, а шестикратная симметрия, которую мы видим в снежных кристаллах, обусловлена тем, как молекулы воды расположены внутри решетки.

По словам Кеннета Либбрехта из Калифорнийского технологического института, большинство снежинок имеют шестиугольную форму, но иногда они имеют более треугольную форму, а в редких случаях они представляют собой почти идеальные равносторонние треугольники. Треугольные снежинки появляются, потому что для их возникновения требуется температура минус 14 градусов Цельсия и правильная влажность.

По словам ученого, снежные кристаллы падают вниз по-разному и на них влияют разные условиях окружающей среды, потому они принимают разную форму. Как говорит Либбрехт, исходя из этого шансы получить две одинаковые снежинки в дикой природе почти равны нулю. Это можно сделать только в лабораторных условиях.

Очень маловероятно, что две снежинки в дикой природе упадут одинаково, столкнутся с одинаковыми условиями в одно и то же время и приобретут одинаковую структуру.

«В лаборатории я могу заставить две снежинки измениться, и они изменятся одинаково одновременно. Это говорит о том, что рост снежных кристаллов является детерминированным. Во многом это определяется внешними условиями, и если обеспечить такие условия, то можно получить очень похожие друг на друга снежные кристаллы», — говорит Либбрехт.

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