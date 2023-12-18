В Нидерландах попросил политического убежища экс-майор ГРУ и инструктор ЧВК «Вагнер» 7 18.12.2023, 17:41

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Он готов дать показания в Гааге.

Бывший офицер Главного разведывательного управления РФ и старший инструктор ЧВК «Вагнер» прилетел в Амстердам и попросил политического убежища в Нидерландах.

Как пишет «Униан», российские правозащитники опубликовали фото явки с повинной экс-силовика. Как свидетельствует документ, экс-офицер ГРУ выразил готовность предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге и дать показания относительно военных преступлений России в 2014-2015 и в 2022 годах, в том числе и обстрелов Донецка с целью настроить население против ВСУ.

«Показания о военных преступлениях переданы в Офис прокурора и следователей Международного уголовного суда», – говорится в сообщении.

Полковник готов говорить

Имя россиянина не раскрывают, но отмечают, что экс-офицер имел звание полковника, занимал должность «начальника» так называемого 4-го отдела Управления спецопераций «Генпрокуратуры ДНР». Он готов свидетельствовать против таких лиц, как:

- идеолог проекта «Новороссия» Владислав Сурков;

- депутат Госдумы РФ Александр Бородай;

- командир 10-й бригады спецназа ГУ ГШ (в / ч 51532) генерал-майор Сергей Свид.

- ЧВК «Вагнер» и другие высокопоставленные сотрудники ФСБ и Минобороны РФ, курировавшие «спецоперации» в Украине в 2014-2015 и в 2022 годах.

«Добровольно отдаю себя в руки международному правосудию, хочу очистить душу и рассказать международному расследованию и суду известные мне факты коррупции, военной агрессии, преступлений, раскрыть незаконные схемы Путина о вторжении в Украину в 2014 году. Я готов ответить за содеянное, но прошу для моей семьи международной защиты, потому что на родине за мою гражданскую позицию меня ждет внесудебная казнь или шантаж из-за угроз моей семье для отказа от показаний независимому суду», - говорится в явке с повинной.

Бывший высокопоставленный инструктор «Вагнера» и экс-офицер ГРУ признался, что правая рука Пригожина в ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин лично отдавал приказы о казнях и расправах над гражданскими в Украине и Сирии. Он называл это «приказами Пригожина, выполнявшего волю Путина».

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