Путинские генералы начали работать на Украину Альфред Кох

19.12.2023, 8:42

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Альфред Кох

Законы сохранения материи и энергии еще никто не смог отменить.

Прошел один год и двести девяносто шесть дней войны. На фронте никаких существенных изменений за прошедшие сутки не произошло и свежие карты ISW это подтверждают.

Россияне упорно продолжают атаковать Авдеевку, как впрочем и другие всем известные участки фронта: Бахмут, Купянск и далее по списку. Никаких заметных успехов они не имеют, никакого перелома в их пользу не происходит и вопрос состоит лишь в том, когда они иссякнут. Через неделю? Через месяц? Через квартал? Х…н его знает… Но иссякнут - это точно. Законы сохранения материи и энергии еще никто не смог отменить. Не получится это и у Путина.

Тут главное набраться терпения и не лезть на рожон. Стоять на месте и методично отбивать их атаки. И молиться, чтобы у путинских генералов не прошла охота наступать. Пока они наступают - они работают на победу Украины.

Альфред Кох, t.me

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