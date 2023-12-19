После доноса лукашисты устроили облаву на швей фабрики «Элема» 17 19.12.2023, 10:37

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Их обвинили в «неправильном» украшении рабочих мест.

Силовики задержали как минимум двух сотрудниц швейной фабрики «Элема». Их покаянное видео опубликовал утром 19 декабря приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Пропагандисты рассказали, что женщины «устроили себе на рабочем месте бчб-капище» и показали фотографии бело-красно-белых тканей и ниток, которые висели в цеху.

— Работала на швейной фабрике «Элема». Украшала свое рабочее место и себя незарегистрированной символикой, — заставили сказать на камеру одну из женщин.

Приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал утверждает, что сотрудниц предприятия задержали по доносу.

Каков процессуальный статус задержанных и находятся ли они до сих пор за решеткой - неизвестно.

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