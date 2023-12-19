Перехвачен новый план Кремля по «захвату Украины» 19.12.2023, 11:59

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Он уже одобрен администрацией Путина.

В распоряжении российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ оказался новые план «захвата Украины». На этот раз информационного.

Документ одобрила администрация президента РФ, а подготовило его «Агентства социального проектирования» Ильи Гамбашидзе и сотрудницы администрации президента РФ Софии Захаровой.

Эта пара выходит в лидеры освоение бюджета на украинском направлении. Тот же Гамбашидзе занимается и информационным сопровождение «Другой Украины» Медведчука.

В документе, уже согласованном замглавы администрации Путина Сергеем Кириенко, предлагается создавать псевдоукраинские телеграм-каналы, через эти каналы, а также уже известных «блогеров», вбрасывать фейковые документы, ложную информацию, вести пропаганду.

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