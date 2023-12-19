В Беларуси запретили несколько видов закуски к пиву 2 19.12.2023, 13:21

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В чем причина?

В Беларуси запретили продавать полдюжины видов рыбной закуски к пиву российских марок. В Госстандарте объяснили свое решение претензиями к составу продукции, в частности, к содержанию консервантов.

Под запрет попали чипсы из фарша кальмара с добавлением икры селедки российского бренда «Вялкин» — из-за повышенного уровня консервантов, например, бензойной кислоты (Е210), и красителей.

Компанию в списке забаненных товаров им составили несколько видов сушеной рыбы от торговой марки Chipka: «чернила каракатицы», «филе минтая», «филе трески», «кальмар со вкусом краба» и «кальмар сушеный полукольца». В составе этих продуктов тоже нашли не указанные в маркировке пищевые добавки: консерванты сорбиновую кислоту, сорбат калия (Е202), бензоат натрия (Е211) и другие.

Всю эту продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси.

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