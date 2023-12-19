Командующий «Азова»: Есть простой ответ на вопрос, как долго будет продолжаться война 2 19.12.2023, 13:45

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Украинцы должны сделать осознанный выбор.

После почти двух лет после начала полномасштабного вторжения РФ украинцы все чаще задаются вопросом: «Как долго будет продолжаться эта война?» Неопределенность и вероятность того, что боевые действия продлятся, давит на гражданских и иногда даже на мотивированных военных, пишет командующий бригады «Азов» Денис «Редис» Прокопенко в «Фейсбуке».

Ответ прост: Россия никогда не откажется от своих геополитических целей и не отпустит Украину из своей сферы влияния. Война будет продолжаться до тех пор, пока мы будем способны вести сопротивление. Любые «перемирия» или «договоренности» будут очередным тайм-аутом для врага с целью накопить ресурсы для последующего наступления. Поэтому наша способность в критический момент мобилизовать все необходимые ресурсы и работать на грани сверхчеловеческих способностей не должна постепенно перерастать в безразличие и безынициативную стабильность.

К сожалению, многие люди в Украине и за рубежом до сих пор отказываются воспринимать безжалостную реальность такой, какой она есть. Некоторые пытаются заверить себя, что все вот-вот закончится само по себе. Кто-то наоборот – каменеет от одной мысли, что мир в Украине может наступить чуть ли не через десятилетие.

Отдельно подливают масла в огонь российские информационно-психологические атаки, направленные на деморализацию украинского общества: мол, Украина не выдержит продолжительного марафона, армия и волонтеры устанут и сломаются.

«Азов» на войне уже 10-й год. Для нас все началось задолго до 24 февраля 2022 года. За это время мы научились не обращать внимания на усталость и не отчаиваться; осознали, что, возможно, не только наша молодость, но и вся наша жизнь пройдет на фронтах войны за независимость Украины; поняли, что нет другого пути, кроме того, который выбрали сознательно.

Лучшее лекарство от уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны, – активная вовлеченность в исторические процессы, которые происходят здесь и сейчас.

Мы не знаем точного дня, месяца или года, когда мы победим и сможем вернуться в наши семьи. Но мы уверены в том, что, сколько бы ни шла война, рядом с нами надежные собратья, в наших сердцах любовь к Родине, а в руках – оружие. И все это не позволит нам отступить ни сегодня, ни через год или 10 лет.

Те, кто до сих пор не задействован на службе в силах обороны Украины, должны сделать осознанный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, работающим в поддержку обороноспособности страны.

Эта война надолго. Она может занять годы. От нас зависит, что именно мы делаем каждый день, чтобы приблизить нашу победу.

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