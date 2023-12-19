«Это была имитация»: всплыли неожиданные подробности о прослушке Залужного 2 19.12.2023, 13:55

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Виктор Ягун

Генерал-майор СБУ озвучил новые детали.

Прослушивающее устройство, найденное в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, скорее всего, было имитацией. Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире «Радио Свобода».

Как считает Ягун, ситуацию создали для провокации — чтобы потом вбросить фейковую аудиозапись с якобы разговорами главкома.

«Насколько мне известно, (у прослушки. — Ред.) не было средств не только для записи, но и элементов питания. То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи», — подчеркнул генерал.

Скорее всего, по мнению Ягуна, планировали через некоторое время опубликовать фейковые аудиозаписи, сформированные с помощью искусственного интеллекта, в котором голосом Валерия Федоровича якобы будет снова подниматься тема противостояний политической и военной власти в Украине.

«Наверное, это выгодно врагу», — подытожил генерал.

По словам Ягуна, помещения, в которых проходят заседания Генштаба, постоянно проверяются, а в кабинете Залужного стоит специальная аппаратура, которая блокирует любые записывающие устройства.

Напомним, 17 декабря стало известно, что в рабочем кабинете главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного найдено устройство для прослушивания. Согласно информации, обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать, кто и для чего или кого установил их.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что спрятанное оборудование также нашли в кабинетах сотрудников аппарата обеспечения деятельности главнокомандующего.

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что микрофоны устройства — самодельного производства. При этом весь персонал, по информации Бутусова, имевший доступ к этим помещениям, проходит проверку на полиграфе.

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