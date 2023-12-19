В ЕС задумались о постройке стен от мигрантов в третьих странах 2 19.12.2023, 20:40

2,020

Также рассматривается возможность усложнить получение убежища некоторыми категориями просителей.

В Евросоюзе обсуждается возможность финансирования строительства стен, заборов и ограждений из колючей проволоки в третьих странах для пресечения потока мигрантов, сообщает портал Euroaktiv. По его данным, вопрос рассматривался в ходе закрытых обсуждений законодателей ЕС.

Такое решение может стать частью механизма «солидарности» в борьбе с мигрантами, который войдет в обсуждаемое Положение об управлении миграцией с предоставлением убежища (Regulation on Asylum Migration Management, RAMM). Среди других возможных мер: инициирование переселения мигрантов; помощь испытывающим трудности в связи с притоком приезжих странам; изменение правил воссоединения семей.

Кроме того, обсуждается введение принципов урегулирования «кризисных ситуаций», возникающих по трем сценариям: «массовый наплыв» людей на границы ЕС; «форс-мажор» — массовое прибытие из-за войн, природных или гуманитарных чрезвычайных ситуаций; «инструментализация» — когда государство или негосударственный субъект упрощает пропуск мигрантов. В случае таких кризисов будут предприниматься чрезвычайные пограничные меры, что усложнит получение убежища просителями. Период, на который могут вводить ограничения, максимально составит год.

Также рассматривается возможность усложнить получение убежища некоторыми категориями просителей: например, если они несут «риски безопасности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».