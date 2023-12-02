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Балканский страдалец

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 2.12.2023, 9:59
  • 3,368
Балканский страдалец
Сергей Лавров

А Лавров всё переживает.

Во время выступления на сессии министров иностранных дел стран ОБСЕ министр РФ Лавров опять переживал за давно распавшуюся по внутренним причинам Югославию: «В 1999 году натовцы совершили акт неприкрытой, грубой агрессии против Югославии – члена ОБСЕ и ООН».

Четверть века прошло. Где теперь большинство стран бывшей Югославии? В НАТО.

Да и президент Сербии Вучич в период, когда российское начальство, якобы «воюет с НАТО в Украине», встречается с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и говорит: «Мы должны будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но и далее будем ревностно оберегать свой военный нейтралитет».

Сербия давно участвует в программе НАТО «Партнерство во имя мира» и проводит ежегодные, совместные с НАТО учения «Платиновый волк».

А Лавров всё переживает за то, что было в конце прошлого века. Кстати, отчего-то в ОДКБ ни одна из стран бывшей Югославии не вступила.

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