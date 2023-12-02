Под поверхностью Марса обнаружены загадочные многоугольники 2.12.2023, 10:04

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Что стало известно ученым?

Китайский марсоход «Чжурон» обнаружил под поверхностью Марса на глубине около 35 метров неправильный многоугольный рельеф, состоящий из клиньев. Объекты имеют размеры от сантиметров до десятков метров.

Как пишет Universe Today, находку обнаружили благодаря тому, что марсоход оснащен радиолокационной системой. Она позволяет роверу заглянуть под поверхность планеты. Исследователи заявили, что клинья были обнаружены на протяжении всего пути робота.

«Чжурон» приземлился на Марсе 15 мая 2021 года. Он должен был в течение 3 месяцев изучать топографию планеты и произвести измерения с помощью георадара (GPR). Впрочем, он продержался чуть больше года. Впоследствии аппарат был отправлен в запланированную спячку и с мая 2022 года связь с ним так и не удалось восстановить.

Исследователи из Китайской академии наук, пояснили, что георадар позволил получить важные локальные детали о мелководных структурах, а также узнать, что находится под поверхностью красной планеты на глубине до 100 метров вдоль маршрута марсохода. В общей сложности за время своей жизни марсоход прошел 1 921 метр.

В журнале Nature исследователи рассказали, что радар обнаружил 16 полигональных клиньев на расстоянии около 1,2 километра. Это, по их мнению, свидетельствует о широком распространении подобного рельефа под равниной Утопия.

Ученые предполагают, что эти скрытые многоугольники образовались в результате циклов замерзания-оттаивания на Марсе. Такие процессы могли происходить на планете миллиарды лет назад. Однако клинья также могут иметь вулканическое происхождение, поскольку остывающая лава способна сформировать такой узор.

Формирование клиньев произошло, вероятно, 3,7–2,9 миллиарда лет назад. Ученые рассматривают возможность того, что этот рельеф сначала находился на поверхности, а впоследствии был похоронен геологическими процессами, которые были спровоцированы масштабными климатическими изменениями на планете.

Полигональный рельеф и ранее обнаруживали на нескольких участках Марса, но это первый случай, когда его нашли под поверхностью.

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