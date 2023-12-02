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Белорус был должен 150 тысяч долларов и не возвращал

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  • 2.12.2023, 10:13
  • 3,818
Белорус был должен 150 тысяч долларов и не возвращал

С ним произошла история в стиле 90-х.

В мае в милицию обратился 35-летний житель Могилева и рассказал, что неделей ранее трое знакомых вывезли его в лес и требовали вернуть долг. При этом они издевались над ним, избивали и унижали, сообщает СК.

Выяснилось, что мужчина два года одалживал у них деньги, обещая вернуть в большем размере. Он рассказал, что познакомился в интернете с организатором договорных футбольных и хоккейных матчей в России. Заработать должен был, делая нужные ставки. Кредиторы поверили своему знакомому и передавали деньги под расписку.

Однако могилевчанин уже на первоначальном этапе стал проигрывать. Но вместо того, чтобы остановиться, он выдумывал разные основания отсрочки возврата долга и снова брал деньги, в том числе говоря, что нужно внести на счет дополнительные суммы для вывода выигрыша. За это время мужчина проиграл свыше 150 тысяч долларов.

Должник возвращал деньги небольшими частями, а спустя время и вовсе перестал это делать. Вместо обращения в милицию мужчины решили действовать самостоятельно — выбить «долг».

На основании передачи очередной суммы они предложили должнику приехать в столицу. Посадили в автомобиль и вывезли в лес. Там избили, заставили раздеться и, забрав одежду, а также телефон, уехали.

В результате они были задержаны. Всем героям публикации по 33—39 лет. Все ранее не судимые, двое из них являлись директорами юридических лиц, еще один — начальник участка в строительной организации.

По завершении расследования действия квалифицированы следствием по п. 6 ч. 2 ст. 182 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 384 (принуждение к исполнению обязательств, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Они помещены под стражу.

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