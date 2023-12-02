Bloomberg: Весь мир стоит на пороге важных событий 2 2.12.2023, 11:10

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Эксперты считают, что ситуация напоминает годы перед Первой мировой войной.

Конфликты в сегодняшнем мире уже распространились на несколько континентов. Хотя они выглядят локализованными, на самом деле они взаимосвязаны, поэтому ситуация похожа на Первую мировую войну, а мир сейчас рискует скатиться в новый глобальный конфликт.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Журналисты напоминают, что за последние два года мир буквально разразился рядом конфликтов почти на всех континентах.

«Некоторые официальные лица и инвесторы предполагают, что паутина пересекающихся конфликтов, простирающаяся от Западной Африки через Украину до Ближнего Востока, может стать прелюдией к новому глобальному конфликту, и на этот раз все начинается не со взрыва, а с нескольких», – сказано в материале.

В Украине второй год идет война, Израиль и ХАМАС столкнулись в Газе, что дестабилизировало весь Ближний Восток. Ряд стран Африки подвергся государственному перевороту, а недавно Азербайджан поставил жирную точку в истории «независимого Карабаха» и конфликта вокруг него, захватив этот регион.

Издание отмечает, что риск «размораживания» старых и создания новых конфликтов в мире резко возрастает, поскольку США, Россия, Иран, Китай и другие страны пытаются защитить то, что считают своими интересами. Это возвращает мир в период соперничества великих держав в прошлом веке.

Эксперты считают, что ситуация скорее напоминает годы перед Первой мировой войной – Европа рискует втянуться в огромный континентальный конфликт, поскольку там противостоят друг другу континентальные союзы. При этом в огне войны может оказаться и Азия, поскольку Китай претендует на Тайвань, что может спровоцировать войну с США.

«Хотя существует множество стимулов отступить от пропасти, сейчас все то, что выглядит как ограниченные инциденты, на самом деле в будущем может иметь катастрофические последствия», – делает вывод издание.

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