закрыть
2 декабря 2023, суббота, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На газу или в чайнике: найден самый дешевый способ вскипятить воду

1
  • 2.12.2023, 11:22
На газу или в чайнике: найден самый дешевый способ вскипятить воду

Результаты эксперимента в TikTok сильно удивили.

Многие люди ищут способы сэкономить на электроэнергии. В рамках эксперимента один инженер выяснил, как дешевле всего кипятить воду.

Пользователь TikTok провел эксперимент, чтобы выяснить, сколько энергии и сколько затрат требуется для кипячения двух литров воды комнатной температуры.

Сначала эксперт измерил расход газа, используемого его плитой, и выяснил, что кипячение воды на плите обходится ему примерно в 2 пенса (эксперт проводился в Великобритании).

Затем он использовал свой электрический чайник, чтобы вскипятить тот же объем воды, и выяснил, что это обойдется ему в 3,5 пенса, почти вдвое дороже, чем на плите.

«Результаты этого исследования меня удивили», - отметил мужчина.

Несмотря на то что чайники потребляют меньше энергии для кипячения, разница в ценах на электричество и газ привела к тому, что варочная панель в целом оказалась дешевле.

@dinosaurdannyx For my wife and others who asked 🙂 #energycosts #UK #ukenergy #energyuse #energycrisis #budgeting #gasbills #sustainability #maths ##gasprices ♬ Music Instrument - Gerhard Siagian

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип