На газу или в чайнике: найден самый дешевый способ вскипятить воду

На газу или в чайнике: найден самый дешевый способ вскипятить воду1
- 2.12.2023, 11:22
Результаты эксперимента в TikTok сильно удивили.
Многие люди ищут способы сэкономить на электроэнергии. В рамках эксперимента один инженер выяснил, как дешевле всего кипятить воду.
Пользователь TikTok провел эксперимент, чтобы выяснить, сколько энергии и сколько затрат требуется для кипячения двух литров воды комнатной температуры.
Сначала эксперт измерил расход газа, используемого его плитой, и выяснил, что кипячение воды на плите обходится ему примерно в 2 пенса (эксперт проводился в Великобритании).
Затем он использовал свой электрический чайник, чтобы вскипятить тот же объем воды, и выяснил, что это обойдется ему в 3,5 пенса, почти вдвое дороже, чем на плите.
«Результаты этого исследования меня удивили», - отметил мужчина.
Несмотря на то что чайники потребляют меньше энергии для кипячения, разница в ценах на электричество и газ привела к тому, что варочная панель в целом оказалась дешевле.
@dinosaurdannyx For my wife and others who asked 🙂 #energycosts #UK #ukenergy #energyuse #energycrisis #budgeting #gasbills #sustainability #maths ##gasprices ♬ Music Instrument - Gerhard Siagian