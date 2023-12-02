На газу или в чайнике: найден самый дешевый способ вскипятить воду 1 2.12.2023, 11:22

Результаты эксперимента в TikTok сильно удивили.

Многие люди ищут способы сэкономить на электроэнергии. В рамках эксперимента один инженер выяснил, как дешевле всего кипятить воду.

Пользователь TikTok провел эксперимент, чтобы выяснить, сколько энергии и сколько затрат требуется для кипячения двух литров воды комнатной температуры.

Сначала эксперт измерил расход газа, используемого его плитой, и выяснил, что кипячение воды на плите обходится ему примерно в 2 пенса (эксперт проводился в Великобритании).

Затем он использовал свой электрический чайник, чтобы вскипятить тот же объем воды, и выяснил, что это обойдется ему в 3,5 пенса, почти вдвое дороже, чем на плите.

«Результаты этого исследования меня удивили», - отметил мужчина.

Несмотря на то что чайники потребляют меньше энергии для кипячения, разница в ценах на электричество и газ привела к тому, что варочная панель в целом оказалась дешевле.

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