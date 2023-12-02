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В Беларусь идут морозы со снегом и метелями

  • 2.12.2023, 12:07
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В Беларусь идут морозы со снегом и метелями

Синоптики рассказали о погоде первые выходные зимы.

В первые выходные зимы в стране установится морозная погода. Ожидаются снег и слабая метель, передает метеосервис pogoda.by.

В субботу будет облачно с прояснениями. Днем в южных районах страны выпадет снег. Столбик термометра опустится до -7°С.

В воскресенье ожидается ухудшение погодных условий. В Беларусь с Карпат придет циклон. На большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, ожидается слабая метель. В отдельных районах — слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. Температура воздуха ночью будет -3...-10°С, днем: 0…-7°С.

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