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Кремль открывает третий фронт

  • Виталий Кулик
  • 2.12.2023, 12:58
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Кремль открывает третий фронт

В неожиданном месте.

Между Венесуэлой и Кооперативной Республикой Гаяной начался пограничный военный конфликт. Известно, что силы специальных операций Венесуэлы перешли через границу с Гайаной и ведут бои в регионе Эссекибо с силами обороны этой страны. К местам столкновений подтягиваются бразильские военные подразделения, поскольку, по некоторой информации, отдельные удары венесуэльцы наносили именно с бразильской территории (это слабо контролируемые странами региона джунгли).

Пентагон направил в Гайану часть руководства 1-й бригады содействия силам безопасности (SFAB) США. Пока это не полноценная война, но уже и не отдельный инцидент. Эта история полностью ложится в концепцию Глобальной войны, о которой я уже писал и говорил.

Спор между Венесуэлой и Гайаной за Эссекибо тянется еще с XIX века. В 1803 году Великобритания захватила голландские поселения в Гайане, а в 1814 году по Венскому договору официально получила земли, объединенные в 1831 году под названием Британская Гвиана. Британцы получили периферийные земли бывшей Большой Колумбии, положив начало территориальному спору с независимой Венесуэлой (с 1811 года) из-за территории Гайана-Эссекибо (Западная Гайана).

После нескольких пограничных столкновений стороны обратились в международный арбитраж, который в 1899 году вынес решение в пользу Британии, установив границы между Венесуэлой и Британской Гвианой (это разграничение сохранилось в виде международно признанных границ Гайаны). В Каракасе считают, что решение арбитража 1899 года было несправедливым и таким, что закрепляет колониальные интересы Великобритании. И в 1962 году Венесуэла заявила, что больше не признает это решение о границах.

Регион Гайана-Эссекибо – это почти 2/3 территории Гайаны за одноименной рекой, но мало обитаемый. На этих землях есть огромные запасы полезных ископаемых, алмазов и золота. Индейцы, живущие здесь, тяготеют не к Гайане, преимущественно населенной индогаянцами (потомки рабочих из Уттар-Прадеша и Бихара, которых завезли на работу еще голландцы) и афрогаянцами (потомками рабов), а к Венесуэле, где проживают родственные племена.

Кстати, Гайана единственная англоязычная страна Латинской Америки. С начала своей государственности в ней заложили конфликт кланов. После обретения независимости значительная часть населения эмигрировала, в основном в Великобританию, а также в США и Канаду.

Свое название Кооперативная Республика Гайана получила 23 февраля 1970 года. Оно было связано с объявленным правящей партией курсом на построение «кооперативного социализма», закрепленного в конституции страны 1980 года. Но ни социализма, ни значительных достижений в области кооперации в Гайане так и не наблюдалось. Страна до сих пор занимает место среди самых бедных в регионе.

Почему сейчас?

Во-первых, внутренняя потребность режима Мадуро мобилизовать массы перед предстоящими «честными» выборами в 2024 году.

Во-вторых, Венесуэла и, вероятно, Россия пытаются не допустить выхода Гайаны на рынок «большой» нефти. Военное вторжение и потеря территории повлекут за собой не только внутриполитический кризис в Гайане, но и остановят разработку месторождений до стабильных времен.

В-третьих, именно сейчас возникновение нового фронта Глобальной войны вблизи США выгодно России. Чем больше таких фронтов, чем больше Белый дом будет отвлекаться от украинской тематики и перераспределять финансовую и военную помощь для поддержки своих партнеров, тем лучше для Кремля. Для Путина неважно, чтобы Мадуро отвоевал регион, ему нужен вязкий конфликт с привлечением соседних стран, который нуждается в непосредственном вмешательстве США. Еще одна «грязная война» с нечеткими для рядовых американцев интересами.

Латинская Америка богата историческими территориальными обидами. И они не ушли совсем в прошлое. Боливия при Эви Моралесе неоднократно поднимала вопросы возвращения территорий на тихоокеанском побережье, утраченных в результате Тихоокеанской войны (1879–1883). Считается, что спор продолжается, поскольку Боливия все еще претендует на суверенный выход в Тихий океан и бросает вызов Чили и Перу. Конфликт получил свое название от пустыни Атакама, в которой расположена спорная территория. В марте 2021 года президент Боливии Луис Арсе заявил, что спор является «открытым и незавершенным». Через спорные территории проходят важные транспортные коридоры.

Есть еще спор между Никарагуа и Колумбией по суверенитету над нефтеносным Китасуэньо. Гватемала претендует на 11 000 км в Белизе, которые в одно время Испания передала британской короне. Сальвадор хочет забрать выход Гондураса в Тихий океан через залив Фонсека. Между Аргентиной и Чили – спор о проливе Дрейка. Бразилия и Уругвай спорят за несколько островов.

Традиционно латиноамериканские страны судятся друг с другом в международных арбитражах. Они даже преподносили это как «особую политико-правовую традицию разрешения споров без войн». Но времена меняются. В риторике той же Боливии раздаются нотки угроз применить силу, например, в отношении Перу. Венесуэла уже от слов перешла к делу.

Разрушение старого миропорядка, ослабление роли США в регионе, хаотизация отношений, приход к власти популистских лидеров, которые обязательно будут разыгрывать карту исторической справедливости и национальной мобилизации, вмешательство вне региональных игроков РФ и Китая – все это создает обстоятельства, когда устаревшие обиды могут снова стать частью актуальной политической повестки дня. На Земле все меньше безопасных мест.

Виталий Кулик, «Фейсбук»

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