Легенда британской армии Майк Джексон: Путин у власти не надолго 2.12.2023, 15:33

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Майк Джексон

Экс-глава Генштаба Британии сделал прогноз по преемнику.

Президент РФ Владимир Путин не сможет долго оставаться российским лидером, но его преемник может оказаться еще хуже. Такое заявление сделал экс-глава Генерального штаба британской армии генерал Майк Джексон, которого считают легендой британской армии.

Об этом пишет The Sun.

79-летний генерал сказал, что с тираном «так или иначе» будет покончено, однако он предупредил, что, кто бы ни пришел на смену Путину, он может оказаться гораздо хуже предшественника.

«Тем, кто не может дождаться, когда Владимира Путина сбросят с его пьедестала, или даже когда он окажется на несколько метров под землей, стоит вспомнить детскую песенку: «Hang on tight to nurse (держись за няню, чтобы не произошло чего-то хуже)», - объяснил эксперт.

«Нет гарантии, что преемник Путина не будет столь же авторитарным, как и он», - добавил Джексон.

Во многих публикациях в СМИ утверждается, что 71-летний Путин серьезно болен, что бы там ни было, ожидается, что он победит на предстоящих выборах 2024 года, которые для него станут уже пятыми.

Бывший офицер советской разведки находится у власти в России — в статусе президента и премьер-министра — с 1999 года. Но Майк Джексон считает, что правление российского президента скоро завершится.

«Единственный прогноз, который, по моему мнению, стоит сделать: маловероятно, что Владимир Путин сохранит свою роль лидера России, так или иначе», — сказал Джексон.

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