Дженнифер Лопес о возрасте: Для меня не существует никаких границ 5 2.12.2023, 15:41

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Дженнифер Лопес

Звезда Голливуда раскрыла секрет стройности и красоты.

Красотка Дженнифер Лопес является примером для подражания и обожания для миллионов женщин по всему миру,

Звезде уже 54 года, однако она по-прежнему энергична, а ее фигура вызывает искренний восторг. Оказывается, секрет красоты и стройности Лопес кроется не только в бесконечных тренировках и посещении косметолога.

Дженнифер рассказала, что все дело в возрасте. Красотка призналась, что именно с годами полюбила себя и наконец почувствовала свою истинную силу:

С возрастом женщина становится сексуальнее. Она становится куда более мудрой, а ее характер – богаче. Это бесконечно красиво и притягательно не только физически, но и духовно.

Лопес призвала каждую женщину оглянуться и увидеть, насколько она прекрасна. По мнению звезды, важно рушить рамки, в которые прекрасную часть человечества ставит общество.

Нельзя позволять кому-либо загонять тебя в угол из-за того, что ты родилась женщиной, из-за того, сколько тебе лет или из какой ты страны. Для меня не существует никаких границ.

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