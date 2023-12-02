Пять самолетов российских авиакомпаний сломались в полете за два дня 2 2.12.2023, 16:45

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Перевозчики стали летать, полагаясь на «русское авось».

Самолеты российских авиакомпаний, оставшиеся без технического обслуживания из-за санкций, введенных за вторжение в Украину, продолжают ломаться в воздухе, пишет The Moscow Times.

В субботу борт Airbus А321 «Аэрофлота», летевший из Санкт-Петербурга в Москву, запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Решение об экстренном приземлении было принято из-за отказа левого двигателя, сообщили «РИА Новости» экстренные службы.

В 13:11 самолет совершил посадку «в штатном режиме». Никто из 162 пассажиров не пострадал. Спецслужбы осматривают борт, передает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В ведомстве обещают принять «исчерпывающие меры реагирования» в случае выявления нарушений.

Также 2 декабря в тюменском аэропорту «Рощино» по технической причине совершил посадку на запасной аэродром самолет Superjet 100 авиакомпании «Ямал», следовавший из Ноябрьска в Уфу, сообщает Уральская транспортная прокуратура. На борту находился 71 человек, не считая экипажа. Никто не пострадал. Впоследствии пассажиры были отправлены в Уфу на резервном воздушном судне авиакомпании.

1 декабря вышли из строя сразу три самолета. Airbus A321 «Аэрофлота», летевший из Калининграда в Москву, был вынужден приземлиться в петербургском аэропорту «Пулково» из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов. Пассажиров пересадили на Boeing 777 для дальнейшей доставки в столицу.

Утром того же дня в МЧС сообщили, что другой самолет «Аэрофлота» — Boeing 737 с 408 пассажирами на борту, выполнявший рейс из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Решение было принято из-за срабатывания индикации о падении давления на одном из шести колес стойки шасси, уточнили в авиакомпании.

В Новосибирске у самолета «ИрАэро» с 78 пассажирами на борту отказали автопилот и закрылки после вылета из аэропорта Толмачево. По данным Shot, борт Superjet 100, который должен был направиться в Талакан, сделал более девяти кругов в зоне ожидания перед тем как благополучно приземлиться. Никто не пострадал. В пресс-службе «ИрАэро» сообщили, что у самолета была ошибка в одном из каналов системы управления. Инцидент будет расследовать Росавиация.

В субботу авиакомпания S7 Airlines объявила о сокращении полетной программы по нескольким направлениям. Перевозчик объяснил это «сезонным перераспределением самолетов и оптимизацией расписания». 15 января будут отменены полеты из Москвы в Нижний Новгород и Челябинск. Кроме того, сократится количество еженедельных рейсов из столицы в Волгоград, Пензу, Санкт-Петербург, Новосибирск и ряд других городов. Также с мая 2024 года авиакомпания отменит часть прямых перелетов из Новосибирска в Калининград.

Пассажирам, которые приобрели билеты на попавшие под оптимизацию рейсы, S7 предложила сделать полный вынужденный возврат, перебронировать вылет на доступные даты или переоформить билеты на рейсы авиакомпании со стыковкой в одном из базовых аэропортов.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что перевозчик может сократить осенне-зимнее расписание на 10-15% из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/321 neo. В частности, у компании возникли проблемы с ремонтом двигателей P& W, с которыми не работают технические организации России и Ирана. У S7 не летает и находится на обслуживании около 20% парка, в том числе 13 из 39 neo.

Российская гражданская авиация стала чаще сталкиваться с техническими проблемами после того, как санкции отрезали ее от обслуживания лайнеров и поставок оригинальных запчастей. Чтобы поддерживать самолеты в рабочем состоянии, Росавиация раздала авиакомпаниям сертификаты разработчиков авиатехники. Это позволило перевозчикам самостоятельно производить ремонт судов, после чего они начали разбирать некоторые самолетов на комплектующие для обслуживания другой части своего парка.

С весны 2022 года авиакомпании требуют от персонала не вносить дефекты техники в бортовые журналы (TLB), в результате чего самолеты часто летают неисправными, писал «Проект». Также сообщалось, что пилоты «Аэрофлота» начали отключать отказавшие тормоза из-за невозможности их заменить. По словам бывшего пилота авиакомпании Nordwind, многие перевозчики стали летать, полагаясь на «русское авось».

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